ROMA (ITALPRESS) – “E’ una Giunta che non si è mai fermata e che ha sempre marciato in maniera compatta. C’è poi una verifica in corso tra le forze politiche della maggioranza, un dialogo serrato. Io non mi sento caporale della giornata ma sono consapevole della mia leadership e, quindi, di dire ai partiti di trovare una soluzione: non è un fuggire dalle mie responsabilità ma un invito a trovare una composizione interna. Se non verrà trovata assumerò io i miei provvedimenti”: così il presidente della Regione Lazio, intervenuto in Aula in Consiglio regionale nel corso di una seduta – presieduta da Antonello Aurigemma – in cui gli argomenti all’ordine del giorno erano la Proposta di deliberazione consiliare n.28 (Approvazione del Documento di economia e finanza regionale 2025-2027) e la Proposta di legge numero 170 del 30 luglio 2024, concernente le misure la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti con il governo.

“Grazie per la pacatezza con cui sono stati esposti gli argomenti. A me piace il dibattito animato, ma sinceramente sono grato per i toni – ha aggiunto -. Io ho un profondo rispetto di questo Consiglio, di una regione che ha un peso politico importante. La diversità che abbiamo all’interno deve rappresentare la ricchezza e l’animo di un dibattito, all’interno di una Regione che sicuramente ha un peso importante anche nel dibattito politico nazionale. Io cerco di fare un quadro più chiaro possibile, proprio per evitare quei rimproveri che mi sono stati mossi”. Rocca è poi tornato sul tema della sanità, sottolineando che “ci ho messo la faccia. I cittadini sanno chi è e chi sarà il responsabile, al termine di questi cinque anni, dei successi o meno che noi sapremo portare rispetto al loro bisogno di salute. I 17 milioni che abbiamo messo sulle liste di attesa sono il frutto del lavoro che abbiamo portato avanti”.

“Io non sono una persona intellettualmente arrogante però penso di avere qualche capacità – ha evidenziato -. E allora certo che la delega alla sanità è uno dei temi che si va a toccare, perchè la strada intrapresa è storica e sono sicuro che darà soddisfazioni anche su quella spesa per il territorio”.

