ROMA (ITALPRESS) – “Il momento più difficile è stato certamente l’incendio all’ospedale di Tivoli, in cui hanno perso la vita tre anziani. Non a caso, la scorsa estate prima di questa tragedia, con la mia Giunta abbiamo stanziato circa 700 milioni proprio per mettere in sicurezza l’antincendio e l’antisismico delle strutture sanitarie. Il momento più bello e carico d’emozione è quando sono stato al Sant’Alessio, dove un’orchestra interamente composta da musicisti non vedenti e ipovedenti ha offerto una splendida lezione di forza e determinazione o quando ho visto ragazzi fragili imparare un mestiere grazie ai corsi di formazione professionale sostenuti con le risorse regionali. In quei momenti comprendi quanto davvero questa istituzione possa incidere, positivamente, sulla vita delle persone». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca in un’intervista al quotidiano Il Tempo.

