ROMA (ITALPRESS) – “La vera sfida oggi non è tanto e fortunatamente nelle cure, perchè si sono fatti passi da gigante, eppure i numeri nel Lazio e a Roma sono tra più alti d’Italia. C’è un problema di cultura della prevenzione, d’informazione, di dialogo e di lotta senza quartiere allo stigma e alla discriminazione”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine di un evento sull’Hiv organizzato all’Istituto Spallanzani. “Sono tutti fattori sociali quelli che accompagnano questa patologia che potrebbe essere sconfitta. Abbiamo un’infezione ogni 25 secondi e 9 milioni di persone sono senza accesso alle cure. E’ un dramma serio. Dobbiamo fare una rivoluzione sotto il profilo culturale nella capacità di parlare con i giovani”, ha detto Rocca. Il presidente ha continuato puntando sulla necessità di avere un dialogo rivolto “all’importanza e alla consapevolezza di prevenire i rischi da malattie sessualmente trasmissibili. Queste sono le sfide su cui non devono esserci tabù. Bisogna saperne parlare in maniera responsabile per far sì che le giovani generazioni abbiano consapevolezza. Anche perchè l’incidenza colpisce una fascia d’eta tra i 25 e i 35 anni. E’ indicativo di quanto dobbiamo fare a livello sociale per diffondere la cultura della prevenzione e della responsabilità”, ha concluso Rocca.

