ROMA (ITALPRESS) – “Un confronto sincero e leale con l’Unione Nazionale degli Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità privata, al Teatro Brancaccio. Abbiamo il dovere di governare un sistema complesso come quello della sanità di una Regione che è tuttora in piano di rientro. Occorre evitare la contrapposizione e lavorare tutti insieme, Servizio Sanitario Regionale e privato accreditato, per garantire il massimo della qualità e dei servizi ai nostri cittadini, riducendo le liste d’attesa per visite e diagnostica. Continueremo a lavorare con serietà e determinazione, ponendo al primo posto la qualità dei servizi sanitari che abbiamo il dovere di governare e fornire alle persone”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

(ITALPRESS).

