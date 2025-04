Rocca “Abbiamo messo in ordine i conti del servizio sanitario del Lazio”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo messi a mettere in ordine i conti del servizio sanitario del Lazio”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca in una intervista pubblicata su Ciociaria Oggi e Latina Oggi. “La recente parifica del bilancio, da parte della Corte dei conti, non era scontata ed è un risultato di cui andiamo orgogliosi, così come l’impegno a non contrarre nuovo debito e a fare buona spesa. Ci siamo rimboccati le manichee ci siamo messi a mettere in ordine i conti del Servizio sanitario del Lazio. Abbiamo chiuso l’esercizio finanziario 2023 con 32 milioni di utile e il 2024 con 40 milioni di utile. Tutto questo ha consentito di creare le premesse per l’uscita della nostra Regione dal piano di rientro dal debito”, ha aggiunto Rocca.

“La prossima settimana, in anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla legge (30 aprile), approveremo il rendiconto di gestione 2024. Vogliamo bruciare i tempi, nell’auspicio di mettere in ordine i conti prima della pausa estiva, in modo da completare il ciclo di bilancio con l’approvazione anche dell’assestamento nella medesima sessione. A settembre ci dedicheremo, così, esclusivamente alle attività di programmazione del prossimo triennio. Siamo sempre più vicini all’uscita dal piano di rientro della sanità, così da poter finalmente ridurre la pressione fiscale. Ho sempre dato l’orizzonte del 2027 per farlo, ma già siamo al lavoro per cominciare dal prossimo anno”, ha concluso Rocca.

