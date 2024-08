ROMA (ITALPRESS) – La diciassettesima edizione de “L’Oscar dei porti” sarà trasmessa da Rai Italia e successivamente disponibile sulla piattaforma RaiPlay. Quest’anno, il veterano conduttore e DJ Roberto Onofri avrà al suo fianco Arianna, artista a 360 gradi di fama internazionale. L’attesissimo evento, registrato nell’incantevole cornice di Lincoln Road a Miami, celebra non solo i porti, ma anche le storie e le persone che li animano, premiando le eccellenze della Blue Economy italiana per l’innovazione e la leadership nel settore marittimo.

“Ringrazio il viceministro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, per aver conferito, con la sua partecipazione, autorevolezza alla nostra cerimonia. Uno speciale ringraziamento va naturalmente al vicedirettore di Rai Italia, Gianfranco Zinzilli, per la fiducia mostrata nei nostri confronti”, ha dichiarato il patron Roberto Onofri. Ha poi aggiunto: “Un ultimo e sentito grazie va a chi, attraverso il proprio impegno e talento, ha contribuito alla piena realizzazione di questa diciassettesima edizione: Virginio, Andrea del Principe, Brunais, Nuccio Giannino e Giovanni Zappia”.

Tra i premiati di quest’anno spiccano Luciano Guerrieri Presidente Porto Livorno,John Portelli, Tiziana Murgia, Viviana Ramassotto, Patrizio Scilipoti, Gaudenzio Parenti e Luca Lupi, Segretario Generale del Porto di Palermo. Un riconoscimento speciale è stato assegnato a Stefano Tacconi, esempio di come resilienza e caparbietà nello sport possano rappresentare i migliori strumenti per superare gli ostacoli.

Ecco i principali appuntamenti televisivi de “L’Oscar dei porti 2024”, che, grazie a Rai Italia, andrà in onda in gran parte del mondo: in America venerdì 9 agosto (alle 22.15 di New York e 19.15 di Los Angeles); in Australia e Asia sabato 10 agosto (alle 4.30 di Sydney e 2.30 di Pechino); in Europa, venerdì 9 agosto (0.15 di Berlino).

“L’Oscar dei porti”, prodotto da 50′ Group Italian Television Srl, è un programma di Roberto Onofri, scritto con gli autori Tommaso Martinelli, Sacha Lunatici e Luigi Miliucci.

– foto GROUP ITALIAN TELEVISION, da sinistra Roberto Onofri e Edoardo Rixi –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]