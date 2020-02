Entrano nel vivo le attività 2020 di RoadJob Academy. Si tiene fra febbraio-marzo 2020 il Road Show di orientamento e informazione ai ragazzi di scuole di formazione e istituti superiori di Como, Lecco, Monza-Brianza, per renderli consapevoli delle opportunità offerte dal mondo manifatturiero del territorio. Il percorso dedicato propone due tipologie di workshop: il primo dedicato alle Soft-skills, organizzato da Brianza Solidale; il secondo su Innovazione e Digital Trasformation, a cura delle aziende e dei professionisti del network RoadJob.

“Il messaggio fondamentale che desideriamo arrivi ai ragazzi, in una fase decisiva di scelta della loro futura vita professionale, è che l’industria c’è e arriva nelle scuole – commenta Primo Mauri, Presidente Associazione RoadJob – L’obiettivo è raggiungerli al meglio, presentando tutte le opportunità di formazione e di lavoro che possiamo offrire, grazie al Network Road Job. Si tratta di un incontro concreto e denso di potenzialità fra Scuola e Industria. Ringraziamo tutti coloro, fra istituti e imprese, che lo rendono possibile”.

Il percorso dedicato alle Soft Skills intende portare i ragazzi a realizzare quali attitudine e competenze personali siano indispensabili, per affrontare al meglio l’ingresso nel mondo del lavoro. Il percorso dedicato all’Innovazione racconta l’Industria 4.0 e la Digital Transformation, come vissuti e interpretati sul campo dai protagonisti reali del cambiamento, nelle industrie del territorio.

“Posso dire che è davvero emozionante riprendere le attività sul territorio, forti dell’esperienza dello scorso anno. Entriamo nel vivo dei lavori e dei progetti 2020, per RoadJob Academy. Il Career Day, momento culminante di incontro diretto con le aziende, è previsto per il prossimo 25 marzo.” conclude Mauri “Mentre saranno nuovamente aperte – dal 2 al 31 marzo – le selezioni per giovani dai 18 ai 29 anni che desiderino candidarsi per l’innovativo percorso di orientamento e formazione, completamente gratuito, proposto con RoadJob Academy. Dopo l’esperienza pilota di fine 2019, con il 50% dei partecipanti già collocati in azienda, guardiamo al 2020 e oltre, con fiducia e motivazione rinnovati, anche in ottica di costante ampliamento del Network di imprese dedicato RoadJob”.

Dal 2 al 31 marzo, è possibile sottoporre la propria candidatura, per la prima delle due edizioni 2020. L’invito alle giovani risorse, dai 18 ai 29 anni, è a candidarsi attraverso il form dedicato su https://academy.roadjob.it/

(ITALPRESS).