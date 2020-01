RIZZOLI “IL FALLO DI LAUTARO IN INTER-ATALANTA UN ERRORE UMANO AL VAR”

ROMA (ITALPRESS) – “Rocchi? Ha fatto un’ottima partita, se esuliamo da questa situazione. E’ un episodio in cui c’è stato un errore umano”. Nicola Rizzoli, designatore della Can A, ‘assolve’ l’arbitro Rocchi per non aver visto il fallo di Lautaro Martinez su Toloi, in Inter-Atalanta, che sarebbe costato il rigore ai nerazzurri. “E’ stato presuntuoso perché non è andato a vedere al Var? Al contrario, l’arbitro è contento quando viene salvato da un errore – spiega l’ex fischietto internazionale ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno – Si tratta di un errore umano, il Var non ha percepito la malizia del tocco, ha visto una persona cadere su un’altra. Era un episodio in cui la tecnologia sarebbe servita per far modificare l’opinione. Irrati sarà fermato? Un arbitro deve essere sempre in forma e sereno ma il nostro intento non è punitivo”. Rizzoli loda invece quanto accaduto ieri sera all’Olimpico in Roma-Juventus in occasione del rigore fischiato per il fallo di mano di Cuadrado: “Guida in campo ha avuto la sensazione che in campo c’è stato qualcosa in più, Mazzoleni gli ha chiesto di rivalutare e l’ha mandato a rivedere l’episodio al Var. E, in un secondo, quella sensazione che era solo un’ipotesi è diventata una certezza”.

(ITALPRESS).