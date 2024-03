VENEZIA (ITALPRESS) – Si è tenuta questa mattina, a Ca’ Foscari, la prima riunione del Comitato scientifico in seno al Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, presieduto e coordinato dalla rettrice Tiziana Lippiello.

I progetti caricati sul portale ufficiale www.leviedimarcopolo.it, tradotto anche in inglese e cinese, preventivamente istruiti da una segreteria tecnica, sono attualmente una cinquantina e compongono un calendario unico di iniziative a carattere scientifico e divulgativo che coinvolgeranno, fino alla fine dell’anno, un pubblico internazionale.

Si tratta di iniziative, proposte da soggetti pubblici e privati, che a vario titolo intrattengono un legame storico con Marco Polo: tra queste, mostre, convegni, pubblicazioni, attività sportive, produzioni video e altro. “Il numero di progetti caricati in solo due mesi dimostra il grande interesse verso l’argomento e che anche in questa occasione Venezia si dimostra una città reattiva – ha affermato l’assessore alle Università Paola Mar, componente del Comitato scientifico – accanto alle iniziative più strettamente accademiche, ci sono anche numerosi progetti di carattere divulgativo che permettono di raggiungere un pubblico più ampio e differenziato, avendo anche in mente la prossima data dell’Expo 2025 ad Osaka, una finestra molto interessante per comunicare e rinsaldare il rapporto con l’Oriente”.

“Il programma delle celebrazioni si sta progressivamente arricchendo, grazie al coinvolgimento di tante istituzioni cittadine e nazionali che riconoscono l’importanza di ricordare la figura di Marco Polo, così simbolica per la città di Venezia e l’Italia – ha dichiarato la presidente Lippiello – Tutte le proposte selezionate sono molto interessanti e ampie per tipologia; ‘’augurio è che queste iniziative possano contribuire a diffondere nel mondo il valore del viaggio di Marco Polo e a promuovere la conoscenza delle culture come strumento di dialogo e collaborazione”.

Il Comitato Nazionale ha il compito di programmare, promuovere e curare lo svolgimento delle manifestazioni per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, come da decreto 416 del 29 dicembre 2023 firmato dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Presidente è stato nominato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e Segretario Tesoriere la dottoressa Chiara Regazzo, mentre la Presidente del Comitato scientifico e coordinatrice generale è la rettrice dell’Università Ca’ Foscari, Tiziana Lippiello.Gli altri componenti del Comitato Scientifico sono: Chiara Squarcina, Paola Mar, Eugenio Burgio, Laura Fincato, Fabrizio D’Oria, Maurizio Carlin.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

(ITALPRESS).