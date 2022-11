LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Col campionato fermo per i Mondiali, l’Inter di Simone Inzaghi sarà in ritiro a Malta dal 5 al 9 dicembre. Lo riporta il sito locale “TVMSport”. In corso gli ultimi preparativi per fornire alla società nerazzurra tutte le strutture necessarie. Durante il ritiro la squadra di Inzaghi, priva dei nazionali impegnati in Qatar, dovrebbe disputare due amichevoli: una contro gli Hamrun Spartans e un’altra sempre contro una formazione maltese.

