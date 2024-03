L’AQUILA (ITALPRESS) – Marco Marsilio (centrodestra) al 54,1%, Luciano D’Amico (centrosinistra + M5S) al 45,9%. Questa la quinta proiezione sulle Regionali in Abruzzo da parte di Noto Sondaggi per Rete8 (copertura 55%).

“Vinciamo con dieci punti di vantaggio. Abbiamo scritto una pagina di storia. La verità ha vinto contro la menzogna e la calunnia”. Questi alcuni passaggi del breve discorso pronunciato da Marsilio al suo arrivo al comitato elettorale, a Pescara.

Sempre in base alla quinta proiezione, questi i risultati delle liste:

FRATELLI D’ITALIA 24,9

FORZA ITALIA 13,4

LEGA 8,4

MARSILIO PRESIDENTE 5,4

NOI MODERATI 2,5

UDC – DC 1,4

TOTALE COALIZIONE MARSILIO 56,0

PARTITO DEMOCRATICO 18,4

ABRUZZO INSIEME 7,9

MOVIMENTO 5 STELLE 7,1

AZIONE – D’AMICO 4,1

ALLEANZA VERDI-SINISTRA 3,7

D’AMICO PRESIDENTE – RIFORMISTI CIVICI 2,8

TOTALE COALIZIONE D’AMICO 44,0

Affluenza in calo. Quando sono disponibili i dati definitivi di tutte le 1.634 sezioni, si è recato alle urne il 52,2% degli aventi diritto, rispetto al 53,11 del 2019. Hanno votato in totale 630.686 elettori.

Questa la percentuale di affluenza al voto provincia per provincia (tra parentesi le percentuali relative alle precedenti elezioni regionali): Chieti 48,46% (50,19%); L’Aquila 55,40%(54,71%); Pescara 53,33% (54,77%); Teramo 53,04% (53,85%).

“Arrivano dati assolutamente positivi che rispecchiano le proiezioni di questi minuti e vanno a cristallizzare una tendenza che commentiamo con cautela, ma si sta delineando un quadro che, se confermato, sarebbe un grande vantaggio per il centrodestra”. Così Etel Sigismondi, senatore e coordinatore regionale FdI in Abruzzo commenta dal comitato elettorale di Marsilio, a Pescara, i primi dati delle elezioni regionali. “Fdi si vuole confermare prima forza elettorale in Abruzzo, siamo fiduciosi anche rispetto al buon lavoro fatto da Marsilio”, aggiunge.

