VERONA (ITALPRESS) – Dib Academy è l’ultimo progetto messo in campo dal gruppo Do It Better Group per il welfare aziendale.

Il progetto prevede la trasposizione di competenze acquisite dal personale di sala e cucina non solo nei confronti dei nuovi assunti, ai quali viene assegnato un tutor aziendale che li sappia orientare e sostenere nei momenti successivi all’inserimento, ma anche nei confronti dei dipendenti già in forze al gruppo da tempo. Si tratta di un’ulteriore valorizzazione delle capacità e delle competenze dei singoli dipendenti, che diventano a propria volta dei coach rispetto ai propri colleghi. Nato formalmente nel 2017 sotto la guida di Luca Gambaretto, DIB promuove un’idea ospitalità elegante e

familiare, dando molto risalto a una cucina di grande gusto e qualità. Il gruppo oggi conta circa 60 persone ed è una realtà

giovane e dinamica nel cuore di Verona. Il Ristorante Maffei è il fulcro di Do It Better Group, gruppo imprenditoriale veronese che propone diverse formule di ristorazione attraverso tre marchi unici e distintivi (Ristorante Maffei, AMO Bistrot e Oblò), per incontrare un’ampia platea di pubblico unita da un denominatore comune: la voglia di sentirsi bene e fare un’esperienza di gusto eccellente. Il management di Do It Better Group, in seguito alla crisi che ha colpito il mondo della ristorazione negli ultimi due anni, ha scelto di rivoluzionare l’approccio lavorativo. Consapevole di dover contribuire a livello sociale a un cambiamento che migliori la qualità della vita dei dipendenti, ha messo in atto un nuovo modello di welfare aziendale e la rimodulazione degli orari di lavoro, al fine di andare incontro alle esigenze dei dipendenti, prevedendo due giorni liberi a settimana e contratti di lavoro di 40 ore settimanali. Una buona gestione dei turni e l’alto numero di dipendenti permette comunque al gruppo di tenere aperti i locali 7 giorni su 7, o avere un solo turno di chiusura a settimana. Con l’istituzione del welfare aziendale, i dipendenti del gruppo vengono formati da professionisti in grado di trasferire competenze sia di sala sia di cucina, così come di sviluppare le soft skills attraverso il supporto di una mental coach: un progetto che mira a formare professionisti a 360°, capaci di apportare vero valore al cliente e di stare bene in azienda. I programmi di formazione dedicati ai dipendenti si articolano in: corso di sommelier, panificazione, pasticceria, lingue straniere e seminari con business coach.

Il Ristorante Maffei, aperto nel 1963 e in gestione alla famiglia Gambaretto dal 1997, è nel cuore di Verona, in un luogo carico di suggestioni, grazie alla storia millenaria che lo circonda.

Ubicato in Piazza Erbe, è all’interno dell’omonimo palazzo cardinalizio del XVII secolo, laddove sorgeva il Capitolium: la piazza in epoca romana era sede del Foro, mentre in epoca moderna è diventata il centro della vita cittadina, grazie al suo caratteristico mercato e ai magnifici monumenti che ospita.

Il management di Do It Better Group, in seguito alla crisi che ha colpito il mondo della ristorazione negli ultimi due anni, ha scelto di rivoluzionare l’approccio lavorativo.

La cucina del Ristorante Maffei è rispettosa delle ricette storiche veronesi e allo stesso tempo s’ispira alle tendenze contemporanee, lavorando sulle consistenze o dando a piatti classici sfumature insolite.

La filosofia anti-spreco caratterizza il locale: dalle materie prime si estraggono tutte le potenzialità, valorizzando le peculiarità di ogni singolo ingrediente.

Alla base dei piatti, grande studio e consapevolezza e rispetto di quello che la Natura e il territorio sanno donare

Lo chef Andrea Valentinetti sottolinea che “non ci sono stati grandi stravolgimenti nella cucina del Maffei si è trattato soprattutto di un’unione di idee per migliorare la proposta, che era già di assoluto valore. Uno scambio d’idee e non uno chef show. Abbiamo evitato ogni estremismo, stando attenti anche a venire incontro alle esigenze di mercato.

Territorio, ricerca e sostenibilità sono le tre parole chiave che ci hanno guidati in questo percorso. Certamente oggi l’estetica dei piatti conta tantissimo, ma non dobbiamo mai dimenticare che la cucina deve essere soprattutto lavorabile e sostenibile”. Al Ristorante Maffei gli chef delle migliori trattorie italiane entrano in cucina per una serie di cene a quattro mani alla (ri)scoperta della tradizione italiana, declinata nelle sue mille sfumature regionali. Trattorie d’Italia è la nuova iniziativa del Ristorante Maffei, un viaggio gastronomico lungo tutta la penisola, che avrà come denominatore

comune la passione e l’artigianalità tramandate per generazioni, tra saggezza ed avanguardia. Un vero e proprio Grand Tour del gusto, da fare senza muoversi di un passo dal centro di Verona: alla ricerca di piatti che sappiano conciliare, sebbene in chiave diversa, materie prime eccellenti, tecnica e accoglienza. I primi tre chef ad essere ospitati nelle cucine del Maffei sono Pasquale Torrente del Ristorante Al Convento di Cetara (SA), Arcangelo Dandini del Ristorante Arcangelo

di Roma e Paolo de Gregorio del ristorante Lo Stuzzichino di Sant’Agata dei Due Golfi (NA).

