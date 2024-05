Ristorazione, 54 miliardi il valore aggiunto nel 2023

ROMA (ITALPRESS) - Con 54 miliardi di valore aggiunto nel 2023 e 1,4 milioni di occupati, la ristorazione è strategica per le catene del valore, ma è anche uno snodo fondamentale di storia, tradizioni e identità territoriale. Di questo si è parlato in occasione della Giornata della Ristorazione per la Cultura dell'Ospitalità Italiana, promossa da Fipe-Confcommercio. sat/gsl