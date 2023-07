MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di 14 persone, tra italiani, magrebini e albanesi, gravemente indiziate dei reati di rissa, lesioni gravi e aggravate, porto abusivo di arma da sparo e esplosioni pericolose in luogo pubblico.

Sarebbero infatti tutte coinvolte nella violenta rissa, con uso anche di armi da fuoco, avvenuta la notte del 6-7 aprile in Via Costantino Baroni a Milano nel quartiere Gratosoglio, al confine con il vicino comune di Rozzano.

Le attività esecutive stanno vedendo l’impiego di personale delle Squadre Mobili di Milano, Alessandria, Caserta, dei Commissariati Porta Ticinese e Scalo Romana nonchè di numerose pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Lombardia, di un nucleo del Reparto Mobile di Milano e di un elicottero del Reparto Volo di Milano.

