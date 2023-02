PARMA (ITALPRESS) – Serve davvero così tanta luce se le cose più belle si vedono al buio? In occasione dell’appuntamento di domani con la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che Rai Radio2 con il programma Caterpillar organizza annualmente dal 2005, Pan di Stelle – love brand del Gruppo Barilla, amato in Italia da 10 milioni di famiglie – aderisce alla campagna “Mi illumino di Meno” nata per promuovere e diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. Una scelta convinta, in linea con la missione del brand e l’attenzione del Gruppo Barilla a temi di sostenibilità.

Per l’occasione Barilla spegnerà domani simbolicamente le luci esterne di un silos dello stabilimento di Pedrignano (Parma) – il più grande pastificio del mondo, headquarter del Gruppo – e lancia con Pan di Stelle una campagna di comunicazione per sensibilizzare al risparmio energetico, valorizzando l’emozione dei sogni.

E’ partito infatti questa settimana il nuovo progetto Pan di Stelle “Meno luce, più sogni”, nato dalla collaborazione tra il Marketing e Digital team Pan di Stelle ed il team strategico e creativo del Gruppo Armando Testa.

Una campagna di comunicazione pianificata sul digital e sui social per invitare gli italiani a ridurre l’illuminazione domestica per accendere l’energia più importante che c’è, quella dei sogni.

Un gesto simbolico che non solo consente un risparmio energetico e quindi fa bene al Pianeta, ma aiuta anche a riscoprire i benefici emotivi e relazionali di un uso minore e più consapevole dell’illuminazione domestica, primo tra tutti quello di stimolare la fantasia e la capacità di sognare.

“Meno luce, più Sogni nasce proprio per unire il racconto del sogno ad un tema concreto, estremamente attuale, come l’attenzione all’ambiente e al risparmio energetico, per diffondere la cultura di scelte etiche e rilevanti in termini di sostenibilità”, spiega Chiara Pisano, Marketing Director Pan di Stelle.

La prima edizione della campagna “M’illumino di Meno” nasce il 16 febbraio 2005, quando, in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, Caterpillar ebbe l’idea di chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci non indispensabili, come gesto di attenzione per l’ambiente. Anno dopo anno, la campagna “M’illumino di Meno” ha promosso e raccontato la moltitudine di azioni che ognuno di noi può mettere in pratica per salvaguardare il Pianeta.

L’edizione 2023 si pone come obiettivo quello di mappare il fenomeno crescente delle Comunità Energetiche Rinnovabili, ovvero tutte quelle alleanze territoriali di enti pubblici e cittadini che producono e distribuiscono energia da fonti alternative.

Il Gruppo Barilla lavora costantemente per migliorare l’impatto di tutti i suoi prodotti grazie al suo impegno che va “dal campo alla tavola”. Pan di Stelle acquista il 100% di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, con certificati Guarantee of Origin e il 100% delle confezioni sono progettate per il riciclo. I biscotti e le merende Pan di Stelle vengono prodotti negli stabilimenti di Castiglione, Cremona e Melfi e, in linea con l’impegno del Gruppo, la prestazione ambientale dei tre stabilimenti viene migliorata di anno in anno.

Con 30 stabilimenti in Italia e all’estero, Barilla si è impegnata a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali, adottando e diffondendo sistemi di gestione, politiche e linee guida per la tutela ambientale. Grazie a questo impegno dal 2010 ad oggi il Gruppo ha registrato un -31% delle emissioni di CO2eq e -18% di consumo d’acqua per tonnellata di prodotto finito ed è aumentato l’acquisto di energia proveniente da fonti rinnovabili (+64%).

Barilla investe periodicamente nell’ammodernamento dei propri impianti produttivi e nell’implementazione di nuove tecnologie in grado di garantire le migliori prestazioni energetiche. Nel corso del 2021, sono stati investiti oltre 10,7 milioni di euro per la tutela e la protezione ambientale di cui, nello specifico, più di 3 milioni di euro sono stati destinati a interventi di ottimizzazione di processo, migliorie apportate agli impianti generali a servizio della produzione e soluzioni di efficientamento energetico.

