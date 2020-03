“Si sono conclusi secondo i tempi previsti i lavori all’infrastruttura ferroviaria sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna”. La linea era interrotta dal 6 febbraio, ovvero dal deragliamento del treno avvenuto a Livraga, in provincia di Lodi. Lo rende noto Rfi.

“L’offerta dei servizi AV sulla direttrice Torino – Milano – Salerno è quindi ripristinata al 100 per 100, così come i servizi di trasporto regionale sulle linee convenzionali coinvolte”, si legge ancora nella nota Rfi.

“Nei primi giorni dopo la riattivazione, i treni – come previsto dalle norme tecniche – percorreranno a velocità ridotta i binari interessati dai lavori di ripristino. Per questo motivo sono previsti possibili aumenti dei tempi di viaggio di circa 10 minuti, poi gradualmente ridotti nei giorni a seguire”, spiega ancora Rfi.

