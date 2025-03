Ripresi i voli all’aeroporto Heathrow di Londra dopo l’incendio

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – È tornato operativo l’aeroporto di Heathrow a Londra, il quinto più trafficato al mondo, che era stato chiuso a causa di un grande incendio scoppiato giovedì sera. Lo si legge sul sito dello stesso scalo britannico. “Sono ripresi dopo l’interruzione di corrente di ieri i voli – riporta il sito web -. Se dovete partire oggi, vi consigliamo di contattare comunque la vostra compagnia aerea per le ultime informazioni sul volo prima di andare all’aeroporto. Ci scusiamo per l’interruzione e apprezziamo la vostra pazienza mentre le operazioni tornano alla normalità”.

Il primo volo, dopo l’incendio in una sottostazione elettrica che ieri ha causato il caos nei cieli d’Europa con circa 1400 voli cancellati e 300 mila passeggeri rimasti a terra, è partito nella notte. Escluse cause “sospette” per quanto accaduto ieri.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)