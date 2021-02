Il Settore Giovanile e Scolastico della Figc annuncia in una nota che dal prossimo fine settimana riprenderà il campionato giovanile nazionale Under 18 di Serie A e B. La decisione, approvata dal Consiglio di Presidenza SGS e maturata a seguito di un continuo e proficuo confronto con le società sportive, rappresenta il primo vero segnale di ripartenza dell’attività agonistica del 2021. Si riprenderà dal recupero della prima giornata Parma-Roma, domenica, per andare a regime con il calendario completo dal 28 febbraio. La manifestazione si articolerà in un girone all’italiana, con partite di andata e ritorno e una final four riservata alle prima quattro squadre classificate, che si affronteranno in due semifinali e una finale.

Ai fini della limitazione del contagio nell’ambito del calcio dilettantistico e giovanile, nonché sulla base delle informazioni al momento disponibili, l’indirizzo strategico resta quello della massima precauzione che prevede pertanto l’attuazione di uno specifico protocollo nel quale rientrano anche le competizioni organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc.

(ITALPRESS).