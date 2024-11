ROMA (ITALPRESS) – La Divisione Calcio a 5 e Acqua Lete, lo storico marchio di acqua minerale effervescente naturale con il più basso contenuto di sodio prodotta in Italia, confermano la partnership anche per la stagione sportiva 2024/2025, rinnovando una collaborazione fondamentale per lo sviluppo del futsal. La promozione di uno stile di vita sano e attivo è la visione comune nella quale le due aziende si rispecchiano: grazie alle sue proprietà, infatti, Acqua Lete garantisce una perfetta reidratazione, un miglior recupero muscolare dopo l’attività fisica e un ideale apporto di calcio per mantenere ossa forti a sostegno di migliori prestazioni atletiche, diventando così un’ottima alleata per qualsiasi sportivo. “Acqua Lete è lieta di dare seguito alla partnership con il Futsal Italiano. In particolare – afferma Il Presidente di Acqua Lete Nicola Arnone – l’attenzione ad un programma di crescita per i giovani italiani e lo sviluppo di un movimento che sta creando un grande interesse per il Calcio a 5, valorizza ancor di più questo nostro rinnovo, dato che l’azienda ha sempre sostenuto che lo sport, anche a livello giovanile, possa essere un volano per lo sviluppo di una società sana e ricca di valori positivi.

“L’ormai storico binomio con Acqua Lete non è stato scalfito dal tempo, bensì costantemente rinsaldato – dichiara il Presidente della Divisione Calcio a 5 Stefano Castiglia -. Siamo felici di avere accanto per il quarto anno consecutivo un partner di tale prestigio, impegnato nel mondo dello sport e fondamentale nel supporto alla nostra disciplina a tutti i livelli”.

– foto ufficio stampa Acqua Lete –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]