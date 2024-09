PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Da quel colpo che gli procurò una lesione spinale, nel febbraio 2019, al bronzo alle Paralimpiadi di Parigi. Manuel Bortuzzo è ripartito dalla vasca della Paris La Defense Arena dove ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 rana e gareggiato con i compagni di squadra nelle batterie della staffetta mista 4x50m. Da quell’aggressione a inizio 2019 per Bortuzzo tutto è cambiato e dopo la riabilitazione è tornato al nuoto, sua grande passione. “Ho raggiunto il mio obiettivo, che era essere qui, e l’ho superato con questa medaglia. Non posso che essere soddisfatto e contento. Questo è frutto di un duro lavoro fatto bene con tanta dedizione, voglia e passione”, ha detto il nuotatore azzurro all’Italpress, nel corso dei festeggiamenti a Casa Italia. Un risultato importante conquistato da Bortuzzo grazie alla sua tenacia e al supporto di tante persone che gli sono state accanto. “Mi sento di ringraziare il mio allenatore Francesco Bonanni che ha avuto tanta pazienza in questi anni e mi ha recuperato nei momenti in cui mi stavo perdendo, il gruppo sportivo delle Fiamme Oro che mi dà ogni giorno la possibilità di allenarmi, la mia mamma e il mio papà che mi sono sempre stati dietro”.

“Ringrazio anche tutte le persone che mi hanno voluto bene, a partire dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, una famiglia che mi ha accolto”, ha aggiunto l’azzurro, pronto adesso a rituffarsi in vasca, e non solo, con obiettivi precisi. “Da qui posso dire di poter partire, consapevole di quello che si può fare in ottica Los Angeles 2028. – ha concluso – Adesso, però, un pò di vacanza, per poi tornare a lavorare anche per l’altro mio mondo, quello dello spettacolo e della tv. Si porta avanti tutto”.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).

