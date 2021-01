Rimpasto in Lombardia, Salvini “In pochi giorni squadra nuova”

"In pochi giorni in Lombardia siamo riusciti a mettere in piedi una squadra di governo ancora più forte della precedente, sono contento". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, commentando il rimpasto nella Giunta lombarda. mpa/abr/red