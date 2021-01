NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un solo italiano in campo nella notte Nba, all’interno di un programma ricco con ben 10 partite e tanto spettacolo. L’unico azzurro a referto è Nicolò Melli che, però, gioca appena due minuti, fornendo un assist, nella sconfitta che i suoi Pelicans incassano con gli Hornets che si impongono per 118-110. I migliori realizzatori del match sono Hayward per Charlotte e Williamson per New Orleans con 26 punti a testa.

Non scende in campo, invece, Niccolò Mannion che resta in panchina nel successo che Golden State ottiene contro i Clippers dopo una grande rimonta. Nonostante il -22 nel terzo quarto, i Warriors chiudono 115-105 (34-18 l’ultimo parziale) trascinati da un grande Steph Curry che fa registrare al suo attivo 38 punti, 11 assist e 2 rimbalzi. In doppia cifra anche Wiggins (16) e, dalla panchina, Paschall (12). Ai Clippers non bastano i 49 punti della coppia George (25)-Leonard (24) per evitare la sconfitta.

Perdono i Clippers, vincono i Lakers che battono 117-115 i Chicago Bulls e si portano in testa a ovest. LeBron James mette a referto 28 punti, 7 assist e altrettanti rimbalzi, in doppia cifra anche Schroder e Harrell, entrambi con 17 punti, ma con il secondo che, dalla panchina, garantisce anche 14 rimbalzi, come 14 sono i punti di Matthews, mentre ne fa 11 Morris. Tra i Bulls il migliore è ancora Zach LaVine, ma nonostante i suoi 38 punti e i 23 di Carter Jr, Chicago va ko.

Nelle altre gare della notte vittorie per Pistons (110-105 sui Suns con 31 punti e 10 rimbalzi per Grant), Celtics (116-107 sui Wizards con 27 punti e 13 rimbalzi per Brown, mentre dall’altra parte sono 41 i punti di Beal), Thunder (101-89 sui Knicks), Rockets (132-90 sui Magic con 22 punti e 15 rimbalzi per Wood, dall’altra parte doppia doppia anche Nikola Vucevic con 22 punti e 13 rimbalzi), Grizzlies (115-110 sui Nets, sconfitti nonostante i 43 punti di Caris LeVert), Utah (131-118 contro i Bucks con 32 punti per Donovan Mitchell e nonostante i 35 di Giannis Antetokounmpo) e Raptors (144-123 contro i Kings con 34 punti per Fred VanVleet).

