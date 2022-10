Rimini, confiscati beni per oltre 12 milioni a un pluripregiudicato

I finanzieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione ad un decreto di confisca, in applicazione della normativa antimafia, per un valore complessivo stimato di oltre 12 milioni di euro nei confronti di un pregiudicato residente in provincia di Rimini. tvi/gsl