RIMINI (ITALPRESS) – “Noi a Ravenna faremo il rigassificatore”. Lo assicura con tono assai convinto il presidente della Regione Stefano Bonaccini che dal Meeting di Rimini dichiara come siano d’accordo sul rigassificatore “CgIl, Cisl e Uil e tutte le associazioni di impresa- Sono loro – dichiara – che ci dicono di farlo e di farlo presto”. Quindi “noi – aggiunge – lo faremo con il consenso degli enti locali, delle forze del lavoro e dell’impresa, perchè serve all’Italia per dipendere meno dalla Russia e per abbassare i costi bollette che in Italia sono più alti”.

Poi la stoccata a chi ha una idea di ambiente diversa, perchè “non può essere quella di Bolsonaro o di Trump”. “Bene i rigassificatori – precisa infine Bonaccini -, ma anche un cambio di passo verso le energie pulite che arrivino da energie rinnovabili: speriamo che il prossimo governo ci lasci realizzare, nelle acque romagnole, il più grande parco eolico in mare”.

Foto: agenziafotogramma.it

