Riforma della giustizia, Anm: “Chiediamo di essere ascoltati”

Uno stato di agitazione permanente, ma nessun atteggiamento di chiusura. L'Associazione nazionale magistrati vuole esprimere così le ragioni del suo disagio in merito alla riforma della giustizia in discussione in Parlamento. "Chiediamo un confronto" ha detto Giuseppe Santalucia, presidente Anm. ror/mgg/gtr