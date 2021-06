Rifiuti, Zingaretti: “Noi vogliamo Roma pulita”

"Noi vogliamo Roma pulita. Far pagare meno tasse sull'immondizia. Questa soluzione di portare i rifiuti di Roma in tutta Italia fino a dicembre non può che essere provvisoria", lo dice il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di un evento di inaugurazione di inizio lavori in un complesso Ater nella periferia della Capitale. mpe/pc/gtr