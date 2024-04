Rifiuti, Nardella “Firenze accelera sull’economia circolare”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Con l'abbattimento delle ciminiere entra nel vivo la riqualificazione di questo impianto che diventerà un fiore all'occhiello a Firenze, ma anche in Italia per il recupero di rifiuti elettrici ed elettronici". Lo dice il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine dell'avvio dei lavori dell'abbattimento delle torri dell'ex inceneritore di Campi Bisenzio, dove sarà realizzato un impianto per il riciclo di materiale elettrico ed elettronico. sat/gtr (Fonte video: Alia Multiutility)