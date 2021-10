ROMA (ITALPRESS) – Prosegue anche a settembre, rende noto Ama, “il piano di potenziamento e rinnovamento della flotta dell’azienda, con 20 nuovi mezzi leggeri a vasca dotati di costipatore per la raccolta differenziata, in particolare ‘porta a portà. Sono, infatti, già operativi su strada 11 di questi mini-compattatori, dislocati nelle varie sedi di zona del territorio cittadino, ai quali nel corso di questa settimana se ne aggiungeranno ulteriori 9. Più in generale, sono 50 i nuovi ‘costipatorì entrati nella flotta della Municipalizzata capitolina per l’Ambiente da maggio a oggi”. “I nuovi mezzi, con tecnologie all’avanguardia e maggiore capienza rispetto a quelli attualmente in uso – fa sapere la Società -, sono più leggeri ed ‘agilì rispetto ai compattatori stradali e permettono di assicurare attività mirate e ancora più capillari sulle strade di Roma, garantendo servizi più efficaci”.

“Il potenziamento del parco veicolare a sostegno delle operazioni di raccolta – afferma l’amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis – è uno dei pilastri del nuovo piano industriale pluriennale 2020-2024. Oltre a questi costipatori, infatti, sono in arrivo entro novembre anche 60 mezzi leggeri a vasca più piccoli. Quasi un terzo dei 340 milioni di euro di investimenti previsti nel piano è dedicato all’ammodernamento della flotta di AMA: un settore nevralgico per un servizio sempre più efficace ed efficiente”.

