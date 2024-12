BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Sono orgogliosa di poter annunciare la ricostituzione al Parlamento europeo dell’Intergruppo per i Diritti dei Minori, che ho fondato nel 2014 credendo fortemente nella realizzazione di uno strumento fondamentale per garantire che i diritti dei bambini siano al centro delle politiche e della legislazione europea. Mi sono sempre impegnata affinché ogni minore debba avere accesso all’istruzione, alla giustizia e a un ambiente sicuro, con una specifica attenzione ai bambini che vivono in contesti particolarmente disagiati e ai minori migranti, tra i più vulnerabili, che necessitano di protezione e supporto. Continueremo a lavorare affinché i più giovani abbiano voce nelle decisioni che li riguardano, costruendo un futuro giusto e dignitoso per tutti i cittadini di domani”. Lo dichiara l’europarlamentare Caterina Chinnici, Presidente dell’Intergruppo per i Diritti dei Minori. L’organismo ha ottenuto complessivamente 282 preferenze, risultando di fatto l’intergruppo più votato.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]