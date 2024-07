di Stefano Scibilia

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Per Christopher Gerard Cavoli quella di ieri è stata una serata speciale all’Historic Decatur House di Washington, occasione in cui il generale dell’esercito degli Stati Uniti è stato premiato dalla National Italian American Foundation, presieduta da Robert Allegrini, con il “Niaf Fiorello La Guardia Medal” per il servizio prestato alla nazione. Cavoli è figlio di un ufficiale dell’esercito italo-americano ed è nato durante la Guerra Fredda a Wüzburg, nella Germania Ovest, ma è cresciuto in Italia. Nella sua lunga carriera con l’esercito statunitense ha prestato servizio nella guerra in Afghanistan, fino a diventare comandante dello United States European Command dal 1° luglio 2022 e comandante supremo alleato in Europa dal 4 luglio 2022. Alla cerimonia di premiazione erano presenti anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Nell’elogiare le gesta del generale, il ministro Tajani ha voluto sottolineare ancora una volta il legame indissolubile tra l’Italia e gli Stati Uniti: “L’incontro di oggi è molto importante perché il generale rappresenta il legame molto forte che c’è tra questi due Paesi”. Il ministro si è anche rivolto ai genitori di Cavoli, presenti e commossi durante la premiazione: “Mi fa piacere che loro ogni anno facciano ritorno nella loro città d’origine. Questo è un bel segnale e vuol dire che gli italiani non dimenticano mai le loro origini e la loro storia. Il progetto del turismo delle radici, approvato dal Governo italiano, vuole fare proprio questo, ovvero far tornare in Italia coloro che hanno origini italiane”. Nel corso dell’evento anche il ministro Guido Crosetto ha elogiato il generale Cavoli: “Desidero ringraziare l’ambasciatrice italiana negli Stati Uniti Mariangela Zappia, i membri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti e il generale Chris Cavoli perché rappresenta un grande esempio della relazione tra gli Stati Uniti e l’Italia. Un grande italoamericano al servizio degli Stati Uniti. Dio benedica l’America e l’Italia”. Dopo l’intervento dei due ministri è toccato proprio al generale Chris Cavoli fare i ringraziamenti prima di ricevere il riconoscimento: “Vi ringrazio veramente di cuore per questo meraviglioso premio. Lo accetto con un senso di profondo orgoglio per la mia eredità italiana e lo accetto anche a nome di tutti i militari italoamericani, ovunque si trovino”.

