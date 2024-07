ROMA (ITALPRESS) – Richard Gere si unirà al cast del thriller politico di spionaggio The Agency. La serie, che uscirà in Italia su Paramount+, attualmente in produzione a Londra, è commissionata da Showtime Studios e prodotta in associazione con 101 Studios. George Clooney e Grant Heslov saranno produttori esecutivi attraverso la società Smokehouse Pictures.

Il thriller politico segue Martian (il due volte candidato all’Oscar Fassbender), un agente segreto della CIA, a cui viene ordinato di abbandonare la sua vita sotto copertura e di tornare alla stazione di Londra. Quando l’amore che si era lasciato alle spalle riappare, il romanticismo si riaccende. La sua carriera, la sua vera identità e la sua missione si contrappongono al suo cuore, gettandolo in un gioco mortale di intrighi internazionali e spionaggio. Richard Gere interpreterà “Bosko”, il capo della stazione di Londra con un passato ricco di storia dopo aver prestato servizio come agente sotto copertura per otto anni.

“Richard Gere è un personaggio unico, adorato da generazioni di fan in tutto il mondo per la sua eccezionale capacità di infondere profondità e autenticità in ogni ruolo che interpreta”, ha dichiarato Chris McCarthy, Co-CEO di Paramount Global e Presidente/CEO di Showtime e MTV Entertainment Studios. “Siamo lieti che si unisca al nostro straordinario cast, che include Michael Fassbender e Jeffrey Wright, nell’ultimo thriller di Showtime”.

-foto Agenzia Fotogramma-

