ROMA (ITALPRESS/TraMe&Tech) – In vista del Mobile World Congress, la kermesse di Barcellona che anticiperà i trend futuri e le sfide post-pandemia del settore delle telecomunicazioni e del mobile, idealo ha delineato le caratteristiche dello “smartphone ideale” per gli italiani online. Sulla base dei filtri di ricerca più utilizzati sul proprio portale. In un anno caratterizzato dall’andamento decisamente altalenante per quanto riguarda il mercato “fisico” degli smartphone che, come la maggior parte dei settori commerciali, è stato molto influenzato dalla pandemia di COVID-19, l’interesse online invece ha mostrato una decisa crescita in Italia. Chiudendo il 2020 con +60,6% di intenzioni d’acquisto rispetto al 2019. Secondo i dati emersi dalle ricerche online sul portale idealo, l’utente medio italiano che vuole acquistare un nuovo smartphone ha chiaro in mente il tipo e le caratteristiche del prodotto desiderato.

La base di partenza di coloro che si apprestano ad acquistare uno smartphone online è il nome del produttore: le ricerche in base al brand puntano ad Apple nel 31,9% dei casi, Samsung nel 24,5%, Xiaomi nel 19,1%, Huawei nel 7,7% e ad OPPO nel 4,2%.

Se 100 utenti impostano come filtro di ricerca in generale il nome del produttore, circa 20 e-shopper cercano direttamente la serie del cellulare desiderato. Se consideriamo le ricerche online sul portale italiano di idealo, la serie Apple iPhone 11 è stata preferita nell’8,1% dei casi. A seguire: Apple iPhone 12 (4,0%), Xiaomi Redmi Note 9 Pro (3,3%), Apple iPhone 12 Pro (2,8%), Samsung Galaxy A71(2,8%) e Apple iPhone SE 2020 (2,7%).

Gli altri filtri di ricerca più utilizzati dagli utenti online riguardano le caratteristiche tecniche dello smartphone desiderato. Su 100 e-shopper, infatti, quasi 44 sono interessati al tipo di prodotto e, tra i risultati le preferenze sono soprattutto per gli Smartphone 5G.

Quasi 17 utenti sono interessati alle dimensioni dello schermo, con preferenza per gli smartphone da 5,5”, 9 utenti sono interessati alla memoria interna, con preferenza per gli smartphone da 128 GB e 4 utenti alla quantità di RAM, con preferenza per gli smartphone con RAM da 4GB.

Su 100 utenti online, circa 7 e-shopper utilizzano il filtro prezzo nelle loro ricerche dello smartphone ideale e quasi la metà di essi imposta un range tra i 100 e i 300 euro. Concentrandosi su modelli non più vecchi di due anni, sfruttando il naturale deprezzamento che anche i cellulari fanno registrare dopo il loro lancio. Inoltre, il prezzo desiderato tramite l’utilizzo dei filtri è più basso rispetto al prezzo medio del 2020 per un singolo device, vale a dire 422,65 euro (+7,1% rispetto a quello del 2019).

I prezzi dei nuovi modelli di smartphone, infatti, scendono in media del 5% già dopo tre mesi dal loro lancio ma è dopo sei/sette mesi che si possono fare gli affari migliori in quanto, per quella data, i prezzi scendono in media del 10%.

Considerando complessivamente la categoria, coloro che acquistano uno smartphone nel mese più vantaggioso (febbraio) possono risparmiare il -17,4% rispetto allo stesso acquisto effettuato nel mese risultato più caro.

Nel corso dei mesi, inoltre, i prezzi dei prodotti di elettronica di consumo variano notevolmente ed è, pertanto, utile monitorarne l’andamento per pianificare l’acquisto nel momento migliore.

Con l’aiuto di un portale come idealo e la funzione “prezzo ideale” è possibile impostare un obiettivo di prezzo per il modello di smartphone desiderato ed essere avvisati quando il prodotto lo raggiunge e su quale shop acquistare a quel prezzo. In particolare, gli utenti di idealo vorrebbero ottenere un risparmio del -18,1% per questa tipologia di prodotto.

La scelta del colore della scocca dello smartphone segue un pò i gusti, la moda, il genere e l’età dell’acquirente: se bianco è il colore molto probabilmente più trendy per gli utenti più giovani, il nero è il primo colore scelto da Apple per le sue linee di telefoni; rappresenta una scelta classica e decisamente professionale.

Nelle ricerche online le preferenze sono indirizzate senza dubbio verso i modelli color nero da 128 GB. Al secondo posto tra le preferenze di colore si posizionano a parimerito le ricerche con filtro nero/64GB e bianco/128GB. A seguire, tra i colori preferiti, troviamo il grigio, il blu, il rosso, il viola e l’argento. Sono d’altronde prevalentemente gli uomini a effettuare ricerche online nella categoria smartphone (il 67,1%) anche se, nell’ultimo anno, le donne sono aumentate più degli uomini (+64,3% le donne contro +59,4% gli uomini).

