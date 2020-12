MILANO (ITALPRESS) – Bandi, accordi con università e centri di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie, consultazioni pubbliche, l’attivazione di nuovi spazi di confronto sulla Piattaforma Open Innovation con l’avvio di ‘Open Lombardià, e ancora prima, la risposta all’emergenza Coronavirus con milioni di risorse riprogrammate per il sostegno alla ricerca scientifica, alle imprese, al lavoro.

Sono alcune delle iniziative e dei risultati portati avanti nel 2020 da Regione Lombardia, contenuti nella relazione che la Giunta regionale ha inviato al Consiglio regionale sull’avanzamento dei progetti su Ricerca e Innovazione e sull’attuazione della legge regionale 29/16 ‘Lombardia è Ricercà che le promuove.

Il Piano Strategico Triennale 2018-2020 è il documento guida per tracciare le linee di sviluppo per il futuro regionale della ricerca e dell’innovazione rispondendo alle sfide globali, scegliendo un approccio che mette al centro di tutte le scelte il cittadino e i suoi bisogni. Inizialmente prevedeva un impegno di risorse, tra pubbliche e private, pari a 750 milioni di euro.

“Da 750 milioni di euro di risorse pubbliche e private previste inizialmente, il pst cuba a fine 2020 a valere sul triennio oltre 1 miliardo di euro” ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala.

“Un esito di straordinaria rilevanza – ha sottolineato il vicepresidente – raggiunto grazie all’impegno di Regione Lombarda nel sostenere l’investimento in Ricerca e Innovazione, per favorire la competitività del sistema economico-produttivo, la crescita del capitale umano, lo sviluppo sostenibile e contribuire a elevare il benessere sociale e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. E’ stato decisivo anche l’impegno dei privati che hanno aumentato gli investimenti in questi settori, che sono sempre più vitali per il futuro”.”Regione Lombardia intende quindi sostenere la direzione indicata dalle imprese che vogliono investire su sè stesse, promuovere ricerca e innovazione come chiavi di sviluppo – ha concluso Sala – creando un ambiente favorevole alla crescita” .

I fondi complessivi del Piano Strategico Triennale si dividono infatti in circa 420 milioni di euro di risorse mobilitate da privati nel triennio 2018-2020 e 580 milioni di euro di risorse pubbliche (regionali, europee e statali) sul triennio. Sono state completate complessivamente 42 azioni tra sperimentazioni ed avvii di servizi in blockchain, progetti strategici e iniziative dei vari attori coinvolti, privati e pubblici.

(ITALPRESS).