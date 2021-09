Daniel Ricciardo vince un Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza ricco di sorprese. Nel tempio della velocità si chiude il trittico di gare di fine estate e alla bandiera a scacchi sventolata da Marcell Jacobs è il pilota della McLaren a portare a casa la vittoria a tre anni e mezzo di distanza dall’ultima volta, precedendo il compagno di team Lando Norris per una doppietta impronosticabile. Sul terzo gradino del podio sale invece Valtteri Bottas, protagonista di una bella rimonta, subito dietro ecco le due Ferrari, con Charles Leclerc quarto e Carlos Sainz sesto. Clamoroso doppio ritiro, invece, per il leader del Mondiale Max Verstappen e per il sette volte campione Lewis Hamilton, protagonisti di un’incredibile collisione al giro 26 che ha estromesso entrambi dal proseguo della gara e che scatenerà nuove polemiche ed attribuzioni di colpe.

(ITALPRESS).