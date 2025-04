Riccardi “Il Friuli rinnova l’importanza di donazioni e trapianti”

PALMANOVA (UDINE) (ITALPRESS) – “Il Friuli Venezia Giulia è una regione storicamente vocata alla donazione e, nel corso del 2024, ha registrato numeri tra i più positivi in Italia sia per quantità di donazioni sia di trapianti per milione di abitanti. Questo grazie ai notevoli sforzi profusi dai nostri professionisti e dal sistema del volontariato, che svolgono una significativa e insostituibile azione di informazione e sensibilizzazione a supporto delle istituzioni. A fronte di un trend nazionale che vede aumentare le persone che negano il consenso alla donazione, siamo chiamati a riflettere sulle ragioni di questo fenomeno che interessa specialmente i più giovani e mettere in campo iniziative efficaci per invertire la tendenza”.

È il pensiero espresso dall’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi al termine dell’incontro odierno con il direttore generale del Centro nazionale trapianti Giuseppe Feltrin e con il coordinatore del Centro regionale Roberto Peressutti.

L’esponente dell’Esecutivo del Friuli Venezia Giulia ha sottolineato come la Regione sia in prima linea nell’elaborare nuovi programmi di sensibilizzazione, con il coinvolgimento del mondo scolastico, universitario e del terzo settore, per “sostenere l’importanza del dono a supporto dell’attività del sistema sanitario. È necessario superare quelle semplificazioni che oggi permeano la nostra società – ha osservato Riccardi – e dare il via a un percorso di crescita culturale”. Un impegno che, come è emerso nel corso dell’incontro, il Centro nazionale trapianti sta portando avanti attraverso un confronto costante con il Governo e le Regioni.

