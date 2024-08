COURMAYEUR (ITALPRESS) – La Range Rover House riapre le sue porte, dal 9 al 18 agosto, presso lo Chalet de l’Ange di Courmayeur, un’oasi di eleganza nel cuore delle alpi italiane. Situata in un contesto unico e suggestivo ai piedi del Monte Bianco, questa dimora di charme e design modernista, che riflette l’essenza modern luxury del brand, tornerà ad accogliere i propri clienti, coinvolgendoli in esperienze emozionali, pensate per regalare momenti tanto indimenticabili quanto personalizzati.

In un’atmosfera avvolgente e raffinata, che unisce ricercatezza ed eleganza sostenibili, nel rispetto di questo territorio speciale, la Range Rover House propone un approccio contemporaneo che rispecchia il DNA e lo spirito del brand. Gli ospiti avranno l’opportunità di immergersi nell’essenza del mondo Range Rover attraverso un programma variegato di esperienze curate nei minimi dettagli e la possibilità di scegliere tra esclusivi pacchetti di experience pensati per loro, da scoprire a questo link: https://www.landrover.it/experiences/rangeroverhouse-summer-experience.html.

In outdoor sarà possibile partecipare ad avvincenti attività a bordo di prestigiosi modelli della gamma Range Rover e avventurarsi in tour su E-bike, in totale armonia con la natura.

Nello spazio esterno, prende la scena una protagonista di assoluta eccezione: la Range Rover Sport SV Gaea Curation. La raffinata vettura fa parte della “Range Rover Sport Celestial Collection” – la prima collezione di Range Rover nel suo genere – composta da cinque curation uniche, ciascuna ispirata all’antica mitologia e al cosmo, cinque interpretazioni sofisticate e armoniose: Gaea, Theia, Io, Vega e Sol. Dai toni naturali di “Gaea” al giallo brillante degli esterni di “Sol”, ogni collection di questi esclusivi veicoli Range Rover Sport SV Bespoke, offre ai clienti una visione unica e personalizzata del SUV di lusso ad alte prestazioni.

foto: ufficio stampa JLR Italia

(ITALPRESS).