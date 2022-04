LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha avviato il processo per revocare la cittadinanza maltese a una cittadina russa a seguito della decisione del governo degli Stati Uniti di aggiungere 13 persone e 21 entità all’elenco delle sanzioni. Una delle 13 persone è Evgeniya Vladimirovna Bernova, che deteneva la cittadinanza maltese e avrebbe collegamenti con i servizi di intelligence russi.

Il ministero dell’Interno maltese ha affermato che “la decisione è in conformità con la legge sulla cittadinanza e la rispettiva legislazione sussidiaria, e che queste prevedono che il ministro responsabile possa privare le persone che sono state registrate o naturalizzate con la cittadinanza maltese nelle circostanze stabilite dalle stesse disposizioni di legge”.

Bernova ha legami con Malberg Ltd, una delle società nell’elenco delle sanzioni, attraverso azioni nella società Djeco Group Holding Ltd. Il governo degli Stati Uniti ha affermato che Bernova è una socia nella rete Serniya e gestisce la società Malberg Ltd attraverso una rete multinazionale di società di comodo. “Malberg ha operato per acquisire in modo ingannevole apparecchiature a duplice uso per utenti russi”, spiegano dagli Usa.

La rete di Bernova comprende il direttore di Malberg, Nikita Aleksandrovich Sobolev, Djeco Group LP con sede nel Regno Unito, Djeco Group Holding Ltd e Maltarent Ltd con sede a Malta e SCI Griber con sede in Francia. Inoltre, Sernia-Film Co Ltd, con sede a Mosca, di cui Bernova ha il ruolo di direttrice, avrebbe facilitato l’esportazione delle apparecchiature di Malberg agli utenti governativi russi. Anche Djeco Group Holding Ltd e Maltarent Ltd sono stati inclusi nell’elenco delle sanzioni statunitensi.

Anche Sobolev, che è amministratrice dell’azienda con sede a Malta ed è residente a Malta, è stata incluse nell’elenco delle sanzioni statunitensi.

L’ufficio per il controllo sui beni esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha descritto le persone sanzionate come “operatori nel settore tecnologico russo” che hanno aiutato la Russia a procurarsi illecitamente attrezzature e tecnologie a duplice uso per la difesa del paese.

“La Russia non solo continua a violare la sovranità dell’Ucraina con la sua aggressione non provocata, ma ha anche intensificato i suoi attacchi colpendo civili e centri abitati”, ha affermato il segretario del Tesoro Janet L. Yellen. “Continueremo ad attaccare la macchina da guerra di Putin con sanzioni da ogni angolo, fino a quando questa insensata guerra di scelta non sarà finita”.

La Commissione europea ha sollecitato il governo maltese a ritirare la cittadinanza maltese per i russi e bielorussi che hanno fatto ricorso allo schema del passaporto d’oro. Lo scorso mese, Malta ha ceduto alle pressioni internazionali e ha sospeso il programma dei passaporti d’oro per i richiedenti russi e bielorussi.

(ITALPRESS).

