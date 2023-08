URBINO (ITALPRESS) – “Con Giorgio Cerboni Baiardi perdiamo uno dei pilastri della cultura urbinate del Novecento: sono le prime parole del Rettore dell’Università degli Studi di Urbino, Giorgio Calcagnini, alla notizia della scomparsa del letterato e critico che per decenni ricoprì incarichi di vertice nell’Ateneo, dalla Facoltà di Lettere all’Istituto di Filologia Moderna fino alla creazione della Scuola di Moda, continuando a offrire fino all’ultimo il suo prezioso contributo all’interno del Comitato scientifico della Fondazione Carlo e Marise Bo.

“Un tributo alla cultura e alle doti umane che si estende ben oltre i confini dell’Ateneo e della città di Urbino, ma che certamente – si legge in una nota dell’Ateneo – raggiungerà ovunque i tanti studenti e colleghi che nel corso degli anni hanno potuto apprezzare la finezza e l’incisività delle sue lezioni mirabili sulla letteratura italiana offrendo al contempo nuovi spunti di lettura di Bernardo e Torquato Tasso, Belli, Pascoli fino a Gadda e Volponi, senza trascurare la scoperta di poeti come Ercole Bellucci e accompagnandosi sempre alle battute argute e alla simpatia che sapeva trasmettere in ogni occasione”.

“Il mio pensiero va in particolare ai figli Anna e Giacomo e ai nipoti – conclude il Rettore – ai quali va tutta la vicinanza mia e dell’Università di Urbino”.

Chi vorrà portare un ultimo saluto a Giorgio Cerboni Baiardi potrà farlo partecipando al funerale che si terrà alle 10 di domani, 22 agosto, nella Chiesa dell’Annunziata di Urbino.

