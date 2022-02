MILANO (ITALPRESS) – Il professor Enrico Gherlone, Rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele e direttore del dipartimento di Odontoiatria presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, è stato nominato Membro Effettivo del Consiglio Superiore di Sanità dal Ministro della Salute Roberto Speranza.

La sua nomina giunge dopo l’impegno dimostrato nel corso della pandemia, come coordinatore del Gruppo Tecnico sull’Odontoiatria – GTO e il suo importante contributo alla formulazione delle linee guida anti Covid per svolgere la professione di odontoiatra nella massima sicurezza.

“Sono contento – ha affermato Gherlone – di essere per la seconda volta Membro Effettivo del Consiglio Superiore di Sanità e spero di poter fornire un contributo positivo sia per la nostra categoria sia per la tutela della salute dei nostri cittadini”.

(ITALPRESS).

