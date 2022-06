Residenze fittizie per agevolazioni fiscali, 90 scoperti a Savona

I Finanzieri del comando provinciale di Savona hanno individuato 90 soggetti che hanno acquistato immobili in diversi comuni della Riviera savonese, dichiarando fittiziamente di essere residenti nelle predette abitazioni, per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa. trl/fil/gsl