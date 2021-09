Renzi: “Spadafora non sa nulla di sport nè di politica”

"Lasciando il ministero, Spadafora ha ammesso che non sapeva nulla di sport quando ha ricevuto l'incarico. Di sicuro non capisce nulla di politica per dire una cosa del genere: il ministero non è certo uno stage retribuito". Lo ha dichiarato Matteo Renzi durante la seconda giornata della scuola di formazione politica di Italia Viva "Meritare l'Europa" a Ponte di Legno. glb/gtr