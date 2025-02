ROMA (ITALPRESS) – “L’indagine della Corte penale internazionale mi preoccupa, ma è solo la punta dell’iceberg. Quello che non si vede è ancora più pericoloso”. Lo dice, in un’intervista alla Stampa, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

“Meloni sta distruggendo sistematicamente i legami istituzionali del Paese”. “Penso – aggiunge – anche alla frattura nei servizi segreti – aggiunge – alla Rai usata come megafono del governo a cominciare da Bruno Vespa, al capo del Dap che se ne va perché Delmastro gli ha fatto terra bruciata intorno, alla Digos che arresta un criminale e loro lo scarcerano”. E poi: “hanno riportato a casa un torturatore e la premier scappa: folle”. Su Nordio dice: “Più che deluso – afferma – sono sconvolto: di fatto, è il portavoce di quel sadico giustizialista che è Delmastro. Nordio doveva cambiare il giustizialismo di Fdi: invece Fdi ha cambiato lui”. E aggiunge: “non rimanderei mai a casa un torturatore, un violentatore, un killer. Se però c’è un interesse nazionale, il premier va in Parlamento e lo dice. Meloni invece è scappata”.

A proposito dei servizi segreti: “Le sorelle della Garbatella vedono complotti ovunque: hanno scatenato una caccia all’uomo nelle Agenzie, un ‘dagli all’untore’ assurdo. Ci vorranno anni per riportare il fiume negli argini”. Il caso Paragon? “Se sono stati i servizi segreti, è grave. Se non sono stati loro, è gravissimo. Il governo non può mentire anche su questo”.

