Renzi “Centri Albania allontanano Tirana da Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo centro non era nato per i migranti che aspettavano la richiesta di asilo: l’unica soluzione è darlo all’Albania perché possa accogliere i detenuti albanesi in Italia, è una proposta di buon senso. Il decreto Albania può anche arrivare in Consiglio dei ministri, ma se mettiamo 800-900 milioni di euro per un Cpr in Italia se ne potrebbero fare tantissimi: questo è un messaggio che per me allontana l’Albania all’Unione europea”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine della visita al centro migranti di Gjader, in Albania.

