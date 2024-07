Renegade e Compass si rinnovano, nuove motorizzazioni e più tecnologia

ROMA (ITALPRESS) - Dieci anni fa dallo stabilimento di Melfi usciva il primo small SUV di Jeep, la Renegade. Era anche il primo modello Jeep prodotto fuori dai confini statunitensi. Nel 2020 nello stabilimento lucano è iniziata la produzione della Compass, che tra i tanti primati detiene anche il titolo di C-SUV più venduto in Italia nel 2023. Sia Renegade sia Compass nel Model Year 2024 vengono dotate adesso della tecnologia ibrida e-Hybrid. Renegade offre anche un sistema di infotainment rinnovato, mentre Compass introduce la guida autonoma di livello 2. I due SUV, con motori turbo GSE T4 da 1,5 litri, introducono una calibrazione ottimizzata di motore e batteria, con un’efficienza migliorata e funzionalità avanzate come la frenata rigenerativa. Jeep Renegade e Compass nella versione 2024, fanno parte di una gamma rinnovata, più essenziale ed efficiente: tre allestimenti per la prima - Renegade, Altitude e Summit - e due per Compass: Altitude e Summit. Renegade fa un passo in avanti nella multimedialità grazie al rinnovato cluster digitale TFT da 10,25 pollici e al nuovo sistema di infotainment da 10,1 pollici, con una potenza di elaborazione cinque volte superiore alla generazione precedente. Anche il volante è stato ridisegnato, Apple Carplay e Android Auto diventano wireless e la telecamera posteriore è ad alta risoluzione. Queste dotazioni diventano di serie sull’intera gamma, a partire dall'allestimento di base, che completa l'offerta con cerchi in lega da 16 pollici, sedili in stoffa e fendinebbia. tvi/mrv