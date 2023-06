ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Antonello Aurigemma, ha approvato oggi la proposta di deliberazione consiliare numero 10 del 15 giugno 2023, concernente “Rendiconto generale del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2022”.

Il provvedimento era stato inviato all’Aula dopo aver ricevuto, il 19 giugno scorso, parere favorevole dalla commissione Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio del Consiglio regionale, che la esaminava ai sensi dell’art.55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Nel suo intervento in Aula per illustrare il provvedimento ai colleghi consiglieri, il vice presidente della commissione Bilancio, Cosmo Mitrano, di Forza Italia, ha esposto brevemente alcuni numeri della proposta normativa in esame, dalla quale si evidenzia come dato principale un avanzo di amministrazione disponibile di oltre 10 milioni di euro: ciò non deve però far pensare a una particolare efficacia dell’azione amministrativa, ha detto Mitrano, perchè al contrario il motivo è costituito dal fatto che non ci sarebbe stata, a suo avviso, “una adeguata capacità di programmazione della spesa”.

Sicuramente positivo, secondo Mitrano, il fatto che non ci sia stato indebitamento, tuttavia; ma questo avanzo è stato generato semplicemente dal ricalcolo dei residui degli anni precedenti (7 milioni soltanto per partite di giro). Dopo l’intervento del consigliere Mitrano si è passati direttamente al voto del provvedimento, senza altri interventi da parte di consiglieri di maggioranza o di opposizione.

Prima dell’esame di questo provvedimento, e al termine del question time, il presidente Aurigemma aveva invitato l’Aula ad osservare un minuto di silenzio in commemorazione di Silvio Berlusconi, scomparso la scorsa settimana. Al termine del minuto di silenzio, il consigliere Giorgio Simeoni, capogruppo in Consiglio di Forza Italia, era intervenuto per ringraziare il presidente Aurigemma di questa iniziativa, esprimendo con parole commosse all’Aula il “grande vuoto” lasciato in lui e nei suoi colleghi di partito dalla scomparsa di Berlusconi.

– foto: agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).