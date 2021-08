Renault sviluppa la sua gamma di camper

Dopo la sperimentazione di successo nel mercato svizzero, nel 2020 Renault ha deciso di estendere la commercializzazione di SpaceNomad in Europa, e in particolare in Germania, Austria, Belgio, Danimarca e Francia. Prodotto nello stabilimento Renault di Sandouville, sarà disponibile presso la rete di concessionari ad inizio 2022. sat/mrv/red