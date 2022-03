ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Renault si è riunito e ha decretato che “le attività dello stabilimento Renault di Mosca sono sospese dalla data odierna.

Il Gruppo sta valutando le possibili opzioni sulla sua partecipazione in AVTOVAZ, agendo responsabilmente nei confronti dei 45.000 dipendenti in Russia”.

Il Gruppo Renault ricorda che sta già attuando le misure necessarie per rispettare le sanzioni internazionali.

(ITALPRESS).

