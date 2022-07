ROMA (ITALPRESS) – ZOE, la city car elettrica di Renault, è ora disponibile con la nuova gamma Model Year 2022 e una nuova tinta grigio scisto. Con la nuova gamma si declina in 3 versioni: Equilibre, Evolution e Iconic. A partire dall’allestimento Equilibre, il veicolo è dotato di Active Emergency Brake System (Sistema di Frenata di Emergenza Attiva) e di caricatore di bordo AC da 22 kW, che consente a ZOE di ricaricarsi fino a tre volte più velocemente dei più diretti concorrenti alle infrastrutture di ricarica più diffuse in Italia. ZOE equilibre è dotata anche di Hands free card, climatizzatore manuale, driver display digitale da 10″ e display centrale multimediale da 7″ con funzione Smartphone Replication (compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto) nonchè 4 altoparlanti. All’esterno, posteriormente, il nome ZOE ha ora la “E” dorata e un badge E-Tech electric è visibile nella parte inferiore destra del bagagliaio. ZOE equilibre è disponibile con un prezzo di listino chiavi in mano a partire da 33.400 euro.

Il livello di allestimento Evolution è dotato, di serie, di sistema di riconoscimento della segnaletica stradale, allerta di superamento della linea di corsia e assistenza al mantenimento della corsia. A ciò si aggiungono, per un maggior comfort, i sensori di parcheggio posteriori e il climatizzatore automatico. Il display multimediale da 7″ è dotato di sistema di navigazione e funzione Smartphone Replication. All’esterno, la shark antenna e i cerchi in lega da 16″ Eridis diamantati caratterizzano lo stile della versione. ZOE evolution è disponibile a partire da 35.000 euro chiavi in mano.

La nuova versione alto di gamma Iconic è dotata di nuovi cerchi da 17″ arricchiti da dettagli dorati Warm Titanium. Finiture Warm Titanium caratterizzano anche la griglia della calandra, i profili dei fari fendinebbia e i nuovi stripping laterali dalla trama inedita. All’interno, ZOE iconic è dotata di nuove sellerie in TEP e tessuto riciclato che riprendono il motivo dello stripping laterale esterno. Le bordature laterali dorate dei sedili anteriori ne evidenziano la forma. Il sistema multimediale è qui proposto con display da 9,3″, navigazione integrata e Smartphone Replication. ZOE iconic è disponibile a partire da 37.000 euro chiavi in mano.

