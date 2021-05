ROMA (ITALPRESS) – In un contesto caratterizzato dal cambiamento dei comportamenti d’acquisto dei clienti privati – dal fisico al digitale, dalla proprietà all’utilizzo – Renault e RCI Bank and Services lanciano Renault Easy Lease, un’offerta mondiale di noleggio a lungo termine al 100% online per i clienti privati.

Dopo le sperimentazioni effettuate in vari Paesi, a partire da oggi l’Italia è la prima ad inaugurare quest’offerta: un percorso al 100% digitale e semplificato per un noleggio a lungo termine facile e veloce. Questa nuova offerta di noleggio, realizzata insieme alla rete Renault e proposta esclusivamente ai clienti privati, sarà sviluppata progressivamente in Europa.

Con questa iniziativa, il nostro obiettivo è completare la gamma di possibilità che offriamo ai nostri clienti con un percorso al 100% digitalizzato, realizzato con RCI Bank and Services, ma anche con la nostra rete di concessionari che resta sempre al centro della nostra strategia di distribuzione. La rete di concessionari è, infatti, di fondamentale importanza. Si tratta di un punto di contatto umano essenziale per rassicurare il cliente e garantirgli la migliore esperienza in fase di consegna.

Questa strategia omnichannel – digitale + rete – è stata accelerata anche dal contesto dovuto al Covid 19 e dai successivi periodi di lockdown. Con Renault Easy Lease, la Marca Renault acquisisce un grande vantaggio in un contesto caratterizzato dall’evolversi delle abitudini di acquisto dei consumatori. Fabrice Cambolive, SVP, Renault Brand, Sales & Operations

Stando seduto sul divano, il cliente può, pertanto, configurare il suo veicolo scegliendo tra la gamma e gli allestimenti proposti, il colore, la durata del noleggio a lungo termine ed il chilometraggio associato. Quindi, si identifica, condivide le informazioni necessarie ed, infine, firma il contratto di noleggio online. Il noleggio è concesso da RCI Bank and Services con un percorso online senza interruzioni. Per tutto ciò, bastano pochi clic.

L’offerta di noleggio è pensata con un pacchetto full che include assicurazione, garanzia e manutenzione, ma anche l’assistenza stradale per un noleggio “senza pensieri”.

La consegna del veicolo si effettua tramite la rete Renault e il concessionario scelto dal cliente.

Per iniziare, l’Italia propone due veicoli (Clio e Captur Intens TCe 90 MY 2021) all’avvio della piattaforma Renault Easy Lease, prima di estendere l’offerta includendo altri veicoli e motorizzazioni della gamma Renault (GPL, veicoli elettrificati ed elettrici).

L’offerta di lancio di Renault Easy Lease, visibile all’interno della sezione dedicata del sito www.renault.it è la seguente:

CLIO: canone mensile 279€ Iva inclusa (anticipo 3.000€, durata 36 mesi/ 30.000 km).

CAPTUR: canone mensile 299€ Iva inclusa (anticipo 4.000€, durata 36 mesi/ 30.000 km).

(ITALPRESS).