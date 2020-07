Renault, E-Tech ibrido dalla Formula 1 alla strada

Dall'esperienza maturata con i veicoli elettrici e dalle tecnologie sviluppate in Formula 1 arriva la nuova gamma di vetture E-Tech del Gruppo Renault. Si tratta di motori ibridi e ibridi ricaricabili in modalità plug-in, montati sui modelli Clio, Captur e Megane, in grado di ridurre le emissioni di CO2 contenendo i consumi di carburante anche sulle lunghe distanze. Ne abbiamo parlato con Francesco Fontana Giusti, direttore della comunicazione del Gruppo Renault. sat/mrv/red